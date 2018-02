Brexit

A economia britânica cresceu 0,4% no quarto trimestre de 2017 em relação ao trimestre precedente, menos 0,1 pontos do que a primeira estimativa divulgada no mês passado pela agência de estatística britânica.

A agência de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics) referiu ainda que no ano passado o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,7%.

"Umas revisões nos setores mineiro, energético e de serviços foram suficientes para ver uma ligeira revisão em baixa do crescimento trimestral ", sublinhou hoje o especialista em estatística da ONS Darren Morgan.