Actualidade

A presidente da CMVM afirmou hoje não se poder garantir que práticas irregulares na venda de produtos financeiros não teriam acontecido com a nova legislação, mas acredita que esta vai reforçar a proteção de investidores e reduzir esses risco.

"Não se pode afirmar que aquilo que se passou não teria ocorrido [com a nova legislação], mas digo que teria ocorrido com menores impactos", afirmou Gabriela Figueiredo Dias, na conferência 'O Futuro dos Mercados Financeiros', organizada pelo Jornal de Negócios e pela Go Bulling, em Lisboa.

A responsável do regulador dos mercados financeiros tinha sido questionada sobre casos de 'misselling' (vendas fraudulentas) em produtos financeiros ocorridos no passado e se teriam sido evitados se então já existisse a legislação que agora se prepara para entrar em vigor.