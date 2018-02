Actualidade

A 'profissão' de mediador de recuperação de empresas é limitada a quem tenha 10 anos de experiência, pelo menos, em funções de administração, gestão, auditoria ou reestruturação de créditos, revela o estatuto hoje publicado, para vigorar sexta-feira.

A lei começa por definir o que é um mediador de recuperação de empresas: "é a pessoa incumbida de prestar assistência a uma empresa devedora, que (...) se encontre em situação económica difícil ou em situação de insolvência, nomeadamente em negociações com os seus credores com vista a alcançar um acordo extrajudicial de reestruturação para a sua recuperação".

O novo estatuto, promulgado no início deste mês (6 de fevereiro) pelo Presidente da República, define as habilitações necessárias para ser mediador, entre as quais ter licenciatura e experiência profissional adequada, ser pessoa idónea e frequentar "com aproveitamento" ação de formação em mediação de recuperação de empresas, nos termos a definir por portaria dos ministérios da Justiça e da Economia.