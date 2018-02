Actualidade

A Repsol chegou a acordo com a Rioja Bidco Shareholdings para a venda da sua participação de 20% na Gas Natural por 3.816,3 milhões de euros, informou a petrolífera, que irá receber uma mais-valia de 400 milhões de euros.

O acordo fixa um preço por ação de 19 euros, o que implica um prémio de quase 4% face ao preço de encerramento na quarta-feira dos títulos da Repsol (18,28 euros).

Na informação divulgada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), em Espanha, a concretização da venda está condicionada a que, num prazo inferior a seis meses desde a assinatura do contrato, às autorizações das autoridades competentes no México, Coreia do Sul, Japão e Alemanha.