Actualidade

O supervisor bancário da zona euro recordou hoje que não tem "poderes de investigação" em matéria de branqueamento, nove dias depois de Washington ter acusado um banco da Letónia.

"As violações em matéria de branqueamento podem ser sintomáticas de deficiências mais profundas do governo no seio de um banco, mas o BCE (Banco Central europeu) não dispõe de poderes de investigação para detetar tais deficiências", declarou Danièle Nouy, presidente do supervisor único (Mecanismo Único de Supervisão, SSM nas siglas em inglês) do BCE, num comunicado.

"É tarefa das autoridades nacionais da luta contra o branqueamento de dinheiro", adianta a responsável francesa.