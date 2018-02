Actualidade

O endividamento do setor não financeiro da economia situava-se no final de 2017 nos 718,1 mil milhões de euros, um aumento de 7,5 mil milhões de euros face ao final de 2016, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Do total do endividamento no final do ano passado do setor não financeiro (de 718,1 mil milhões de euros), a maior parte deve-se ao setor privado (empresas e particulares) com 406,5 mil milhões de euros, enquanto o setor público não financeiro (administrações públicas e empresas públicas) contribuiu com 311,6 mil milhões de euros.

O aumento do endividamento do setor não financeiro da economia face a 2016 resultou de um acréscimo de 3,8 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 3,7 mil milhões de euros no endividamento do setor privado.