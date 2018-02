Actualidade

O presidente do PS, Carlos César, garantiu hoje que o objetivo do partido é ganhar eleições com maioria absoluta, mas admitiu que o acordo à esquerda, com PCP, BE e PEV, "é repetível" no futuro.

"Sentimo-nos bem neste percurso. Se nos sentimos bem, achamos que ele é repetível. Sobretudo se os parceiros também o entenderem", afirmou o líder parlamentar, após uma reunião da bancada socialista, na Assembleia da República, em Lisboa, horas depois de ser conhecida uma entrevista à revista Visão em que fala do cenário de repetir o acordo à esquerda.

Carlos César acrescentou que se justifica o otimismo do executivo com o apoio pela esquerda, "pela experiência nesta legislatura" e pelos "resultados obtidos nos últimos dois anos".