Actualidade

Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2018 vão abrir no final de março, com cerca de 19 milhões de euros, e já à luz da nova regulamentação da lei do setor, revelou hoje o ministro da Cultura.

Luís Filipe Castro Mendes falava aos jornalistas no final da reunião de Conselho de Ministros, na qual foi aprovada a nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que terá implicações nos próximos concursos de apoio ao setor.