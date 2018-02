Actualidade

O presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin, enviou hoje uma carta ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para felicitar a seleção de futsal que venceu o Europeu.

Ceferin destacou Portugal como "apenas a quarta nação a conquistar este título" e as "cinco vitórias em todos os encontros do Euro2018", que terminou em 10 de fevereiro, em Lljubljana, com a vitória de Portugal sobre a Espanha (3-2, após prolongamento).

Numa nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet, o texto do dirigente da UEFA lembra a eleição de Ricardinho como melhor jogador do torneio, disputado na Eslovénia, bem como as "capacidades técnicas e táticas fora do comum" de todo o grupo.