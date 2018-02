Actualidade

O resultado líquido da Novabase caiu 50% em 2017, face ao ano anterior, para 4,8 milhões de euros, "impactado pela alienação da IMS em 2016", anunciou hoje a tecnológica portuguesa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase adianta que o volume de negócios subiu 3%, em termos homólogos, para 139,7 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 85% para 10,9 milhões de euros.

"As grandes variações no EBITDA e nos resultados líquidos, +85% e -50% respetivamente, explicam-se com as situações atípicas ocorridas no exercício de 2016: custo extraordinário ocorrido num projeto e mais-valia com a alienação do negócio de Infrastructures & Managed Services (IMS)", explica a Novabase.