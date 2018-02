Síria

A Rússia testou "mais de 200 novos tipos de armas" na Síria, disse hoje um general russo, numa altura em que Moscovo é acusado de participar nos recentes bombardeamentos contra o enclave rebelde de Ghouta Oriental, perto de Damasco.

O general russo em questão é Vladimir Chamanov, um ex-comandante das tropas paraquedistas russas que assume atualmente o cargo de deputado e lidera a comissão parlamentar para a Defesa.

"Ao ajudar o nosso povo irmão sírio, testámos mais de 200 novos tipos de armas", declarou Vladimir Chamanov, diante da Duma (câmara baixa do parlamento russo), citado pelo 'site' do partido no poder Edinaïa Rossiïa.