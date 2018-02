Actualidade

O futebolista mexicano Jesus Corona foi operado a uma fratura num dedo da mão esquerda, enquanto o brasileiro Alex Telles vai começar a fazer tratamento conservador a uma entorse do joelho esquerdo, informou hoje o FC Porto.

Alex Telles lesionou-se no joelho esquerdo na terça-feira durante o triunfo sobre o Estoril Praia (3-1), tendo sido reavaliado hoje, com os exames a revelarem uma entorse de grau 1, a menos grave.

Também no jogo com o Estoril Praia, Corona lesionou-se na mão esquerda e foi hoje operado com sucesso à fratura de um dedo.