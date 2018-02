Actualidade

Vinte e duas pessoas tiveram hoje oportunidade de embarcar numa visita guiada gratuita a cinco estações do Metro de Lisboa, no âmbito dos 70 anos da empresa, onde puderam conhecer a história e alguns pormenores arquitetónicos do metropolitano.

O relógio marcava as 11:00, quando Guilherme Rodrigues, 60 anos, ex-funcionário da companhia, deu início à primeira das várias visitas guiadas que se vão realizar ao longo do ano.

A voz sábia e convicta de Guilherme, um entusiasta afincado do transporte subterrâneo, começou por transmitir um pouco da história da evolução do metro antes da abertura oficial, que aconteceu em 1959.