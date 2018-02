Actualidade

O grupo parlamentar do PCP vai entregar sexta-feira no parlamento um projeto de resolução com 14 medidas de reforço dos cuidados de saúde primários e de proximidade às populações inseridos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O documento, a que a Lusa teve acesso, dará assim entrada na Assembleia da República no dia em que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, vai protagonizar um debate específico sobre a sua área com as diversas bancadas políticas, durante mais de duas horas, contemplando recomendações ao Governo para dar ao SNS "meios financeiros, técnicos e humanos necessários ao cumprimento das suas missões remediativa, preventiva e de promoção da saúde".

Entre as muitas intenções dos comunistas estão: "atribuição de médico de família a todos os utentes e concretização do enfermeiro de família com brevidade", "alargamento das respostas da área da saúde oral e visual a todo o território nacional, assim como das "experiências de dotar os cuidados de saúde primários de equipamentos e meios complementares de diagnóstico".