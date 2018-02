Actualidade

(NOVO TÍTULO) Lisboa, 22 fev (Lusa) - O deputado Fernando Negrão anunciou que vai assumir o cargo de líder do Grupo Parlamentar do PSD para o qual foi eleito hoje com 39,7% dos votos.

"Tenho condições para assumir a responsabilidade de presidente do grupo parlamentar", acentuou Fernando Negrão, depois de reconhecer "alguma dificuldade" nesta fase da vida do partido.

Na eleição realizada hoje,na Assembleia da República, Negrão conseguiu 35 votos favoráveis, 32 brancos e 21 nulos, tendo votado 88 dos 89 parlamentares sociais-democratas.