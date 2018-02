Actualidade

O novo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, afirmou hoje que "há um problema ético" na bancada do PSD, e atribuiu o número de votos brancos e nulos na sua eleição "às transformações no partido".

Em conferência de imprensa, depois de ter anunciado que vai assumir o cargo de líder do Grupo Parlamentar do PSD para o qual foi eleito hoje com 39,7% dos votos, Negrão considerou que os votos em branco "podem ser entendidos como um benefício da dúvida", apontando essa como a primeira razão para a sua decisão.

A segunda razão para assumir o cargo, explicou, é que "ninguém teve a coragem" de assumir uma candidatura contra si.