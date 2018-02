Actualidade

O número de pessoas abrangidas por programas de formação profissional do IEFP está a cair há três anos consecutivos, tendo atingido em 2017 o valor mais baixo dos últimos sete anos, revela um documento do Ministério do Trabalho.

O documento a que a Lusa teve hoje acesso e que será apresentado na reunião de concertação social na sexta-feira mostra que, no ano passado, 341,3 mil pessoas foram abrangidas por programas de formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), menos 9,3% do que no ano anterior. Já em 2016, o número tinha descido quase 27% face a 2015 e, um ano antes, 4%.

De acordo com os dados do IEFP, é preciso recuar até 2010, quando foram abrangidas 339,8 mil pessoas, para encontrar um número mais baixo do registado em 2017.