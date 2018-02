Actualidade

As candidaturas para o Subsídio Municipal ao Arrendamento (SMA), programa da Câmara de Lisboa, estão abertas até ao dia 16 de março, possibilitando às famílias receberem até um terço do valor da renda que pagam pela sua casa.

De acordo com informação constante do 'site' da Assembleia Municipal de Lisboa, as inscrições para este apoio abriram a 15 de fevereiro.

O SMA é "uma medida transitória incluída no Plano Municipal de Emergência Social de apoio às famílias", que se destina a apoiar "financeiramente os agregados familiares que tenham arrendado, ou pretendam arrendar, uma habitação na cidade de Lisboa, e se encontrem em situação de carência habitacional efetiva ou iminente, face à incapacidade económica de suportar a totalidade da renda da casa arrendada ou a arrendar".