Actualidade

O Governo anunciou hoje que o edifício do antigo Hotel de Turismo da Guarda vai ser recuperado pelo agrupamento de empresas MRG, no âmbito do Programa Revive, num investimento global estimado de sete milhões de euros.

"A concessão do Hotel Turismo da Guarda, que faz parte do Programa Revive, foi adjudicada ao agrupamento de empresas MRG", refere uma nota do Gabinete da Secretária de Estado do Turismo.

Segundo a fonte, o consórcio fica com a concessão do imóvel icónico da Guarda "durante 50 anos, mediante o pagamento de uma contrapartida anual de 63 mil euros", estando o investimento total de recuperação do edificado estimado em sete milhões de euros.