Actualidade

A Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais considera que a redução de vagas no ensino superior na capital prejudica os alunos com menos recursos económicos, defendendo que todos devem ter as mesmas oportunidades.

"Todos sabemos que se os filhos das famílias com menos recursos económicos não ficarem colocados na área de residência, neste caso, Lisboa, muito dificilmente poderão frequentar o ensino superior, por incapacidade financeira das famílias para suportar a deslocação dos seus filhos", refere a federação num comunicado divulgado hoje, depois de ser revelada a intenção do Governo de reduzir as vagas nas instituições de ensino superior de Lisboa e Porto, para aumentar o número de alunos noutras regiões do país.

Segundo a federação, as melhores notas, no geral, são obtidas pelos alunos das escolas secundárias privadas ou de algumas escolas públicas, mas de "acesso condicionado".