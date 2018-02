Actualidade

O procurador especial Robert Mueller apresentou hoje novas acusações criminais contra Paul Manafort e Rick Gates, ex-assessores de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluem fraude fiscal e bancária.

As acusações adicionais foram incluídas no processo contra os colaboradores de Trump, liderado por Mueller. O antigo diretor do FBI foi nomeado em maio do ano passado pelo Departamento de Justiça para liderar o inquérito à ingerência da Rússia nas presidenciais de 2016 e ao alegado conluio entre a equipa do atual Presidente norte-americano e o Kremlin.

Manafort e Gates já enfrentam acusações criminais do gabinete de Mueller que incluem conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para defraudar os EUA e falha em se registarem como agentes estrangeiros para trabalhos políticos que fizeram para um partido político ucraniano pró-Rússia.