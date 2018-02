Actualidade

O governador do Estado americano do Missouri, Eric Greitens, foi preso na quinta-feira sob a acusação de ter chantageado uma mulher com quem manteve um relacionamento extraconjugal em 2015, tendo sido hoje libertado sem fiança.

Segundo a imprensa local, Eric Greitens, de 43 anos, foi detido na quinta-feira, após ter sido acusado por decisão de um tribunal com 23 jurados (Gran Jury).

Acabou por ser libertado sem fiança esta sexta-feira, tendo uma audiência criminal sido marcada para 16 de março.