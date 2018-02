Actualidade

O produtor de Hollywood Harvey Weinstein pediu hoje desculpa por ter usado os nomes de Meryl Streep e Jennifer Lawrence na sua defesa no processo em que é acusado de conduta inapropriada e assédio sexual.

O pedido de desculpas, feito em Nova Iorque através de um porta-voz, surge depois de as atrizes se terem insurgido publicamente contra o facto de terem sido usadas citações de ambas para a defesa do produtor em tribunal.

As atrizes contestaram de imediato a interpretação que os advogados de Weinstein deram a frases retiradas do contexto, com Streep a considerar que se tratou de uma manobra "patética e exploradora".