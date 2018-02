Actualidade

O regulador chinês de seguros anunciou hoje que vai assumir a gestão do grupo Anbang, que foi apontado como candidato à compra do Novo Banco, depois de o presidente ter sido acusado de crimes económicos.

A Comissão Reguladora de Seguros da China detalhou que vai gerir as operações do grupo durante um ano, com efeito imediato.

As alegadas violações da lei e dos regulamentos chineses por Wu Xiaohui colocam em causa a solvência do Anbang Insurance Group Ltd.'s e obrigam o regulador a tomar medidas, informou a Comissão num comunicado colocado no seu portal eletrónico.