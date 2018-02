Actualidade

A Organização Mundial do Comércio (OMC) deu razão ao Japão, que contestava o bloqueio pela Coreia do Sul à importação de pescado do nordeste do arquipélago depois do acidente nuclear em Fukushima, posição saudada hoje por Tóquio.

As principais disposições que continuam a ser aplicadas por Seul às importações japonesas "não são compatíveis com as regras da OMC", considerou um tribunal de peritos, formado para resolver o conflito, num relatório publicado na quinta-feira.

Os juízes pedem à Coreia do Sul "para que as medidas estejam em conformidade com as obrigações", enquanto membro da organização internacional.