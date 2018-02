Actualidade

O antigo ministro Bagão Félix defende que o Código do Trabalho deve ser alterado, mas critica que a lei laboral seja quase sempre vista como uma "luta meramente tática" entre patrões e sindicatos, constituindo um "falso álibi" para outros problemas.

Numa altura em que a legislação laboral está em discussão na Concertação Social, com nova reunião dos parceiros marcada para hoje, em entrevista à Lusa por escrito, o antigo ministro da Segurança Social e do Trabalho sublinha que "as leis laborais não devem ser fixistas", mas alteradas para serem adequadas aos "novos e duros desafios" da economia.

"Não se pode passar para o primado de uma economia cada vez mais digital com regras que foram criadas para um tipo de economia que tende a desaparecer", sublinha o 'pai' do Código do Trabalho de 2003.