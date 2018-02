Actualidade

As restantes sete canções que vão disputar a final da edição deste ano do Festival da Canção serão escolhidas no domingo, na segunda semifinal do concurso, que decorre no estúdio da RTP, em Lisboa.

Este ano concorrem ao festival 26 temas. A RTP lançou o convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes 22 juntaram-se três autores que responderam a concursos e um escolhido por Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017.

Na segunda semifinal, marcada para domingo à noite no estúdio da RTP, que será emitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play, competem 13 canções, das quais a estação pública divulgou excertos na segunda-feira.