Actualidade

O secretário da Defesa adjunto interino dos EUA reiterou hoje o apelo para que os aliados da NATO aumentem a despesas militares, como forma de acompanhar a subida nas verbas norte-americanas destinadas a defesa estratégica da Europa.

O secretário da Defesa adjunto dos Estados Unidos, Thomas Goffus, considerou que a verba adicional que o governo norte-americano quer destinar à defesa estratégica da Europa, 6,5 mil milhões de dólares, deve ser alvo de reconhecimento por parte dos restantes aliados na NATO, nomeadamente aumentando os seus gastos.

"Como o secretário [da Defesa Jim] Mattis disse na semana passada, o povo americano tem demonstrado o seu compromisso para com a aliança da NATO. Fazemo-lo no pressuposto de que as outras democracias vão honrar o compromisso que fizeram umas às outras em Gales [na Cimeira da NATO de 2014]", disse hoje Thomas Goffus numa conversa no Pentágono com vários jornalistas europeus, integrados numa visita organizada pelo Departamento de Estado norte-americano.