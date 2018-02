Actualidade

A deputada Galriça Neto (CDS) acusou hoje o ministro da Saúde de estar "cativo do ministro das Finanças", ao que o governante retorquiu afirmando que se sente hoje "mais ministro do que nunca", insistindo na coesão do Governo.

O diálogo aconteceu durante a sessão plenária sobre Saúde que decorre hoje na Assembleia da República, onde Adalberto Campos Fernandes tem sido 'bombardeado' com perguntas dos deputados da oposição, mas também do BE e do PCP, sobre a carência de profissionais que atinge o setor.

Os novos protestos dos profissionais - como a greve dos enfermeiros, anunciada na quinta-feira -, assim como o atraso na publicação do concurso para a colocação dos médicos recém-especialistas nos hospitais têm dominado o debate, questões às quais o ministro da Saúde tem respondido com as medidas tomadas pelo Governo, nomeadamente a contratação de mais 7.500 profissionais.