Actualidade

O ex-vereador do Urbanismo da Câmara do Porto Manuel Correia Fernandes alertou hoje que foi o seu sucessor, Rui Loza, quem "licenciou e podia ter travado o projeto de arquitetura" de dois edifícios de habitação na escarpa da Arrábida.

"O projeto de arquitetura não foi licenciado por mim. Foi aprovado por Rui Loza [o independente que assumiu o Urbanismo no fim do anterior mandato, após a rutura da coligação pós-eleitoral entre Rui Moreira e o PS, em maio de 2017]. Podia ter sido travado", disse à Lusa Manuel Correia Fernandes, eleito pelo PS em 2013 e responsável pelo pelouro do Urbanismo até maio de 2017.

O ex-vereador afirmou ainda que, no Pedido de Informação Prévia (PIP) que aprovou em 2016, a "maior parte da construção era para um hotel" e o licenciamento de Loza acabou por ser "todo para habitação".