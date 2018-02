Actualidade

Benfica e Jorge Jesus desistiram das queixas que opunham o clube 'encarnado' ao treinador de futebol desde o fim da época de 2014/15, segundo o acordo entre as partes litigantes, a que a Lusa teve hoje acesso.

O Benfica pedia uma indemnização de 14 milhões de euros ao treinador de futebol, por incumprimento de contrato, contactos mantidos com um funcionário do Sporting ainda durante a vigência do anterior vínculo e pela apropriação de 'software' confidencial do clube, enquanto Jorge Jesus reivindicava o pagamento do último mês de salário.

"A Sport Lisboa e Benfica, SAD e Jorge Jesus, no processo que corre termos no Juízo de Trabalho do Barreiro, vieram reciprocamente desistir dos pedidos por cada um formulados e prescindir das custas de parte respetivas, pondo assim, com a decorrente homologação, fim ao processo", lê-se no acordo.