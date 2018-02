Actualidade

O Ministério da Saúde criou um sistema para avaliar semanalmente as necessidades de profissionais por ausência, o qual visa agilizar a sua substituição, anunciou o ministro Adalberto Campos Fernandes.

No final de uma audição na Assembleia da República, Adalberto Campos Fernandes explicou que a secretária de Estado da Saúde, em articulação com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), os hospitais e o Ministério das Finanças, tem montado um sistema que permitirá avaliar semanalmente as necessidades por ausência de doença ou maternidade.

O objetivo da medida é a substituição agilizada destes profissionais de saúde, uma área em que se têm registado "dificuldades pontuais" que o ministro da Saúde quer eliminar.