Actualidade

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) mantém a greve marcada para 22 e 23 de março, apesar do anúncio do ministro da Saúde de que vai avançar com duas das suas reivindicações, e só recuará se forem concretizadas.

"Estas declarações, ainda que possam ser muito bem intencionadas, não nos vão fazer recuar", disse à Lusa Guadalupe Simões, dirigente do SEP.

Segundo Guadalupe Simões, a desconvocação da greve só acontecerá se as medidas hoje anunciadas por Adalberto Campos Fernandes se concretizem.