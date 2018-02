Actualidade

Os residentes nos Açores vão deixar de pagar para entrar na Lagoa das Furnas, em São Miguel, indicou hoje a autarquia da Povoação, precisando que a gratuitidade se aplicará a partir de 01 de abril.

"A medida levada pela câmara da Povoação foi hoje aprovada em Assembleia Municipal e entra já em vigor a partir do dia 01 de abril do corrente ano. O mesmo se aplica ao estacionamento que deixa de ser cobrado também para todos os açorianos com residência fixa nas ilhas. Aos turistas continentais e estrangeiros serão pedidos dois euros, mas também deixam de pagar estacionamento", indica a nota de hoje da autarquia da Povoação.

A câmara precisa que tem, desde 2015, sob sua responsabilidade a zona dos emblemáticos cozidos das Furnas.