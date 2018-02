Actualidade

O treinador do Paços de Ferreira disse hoje querer "desfrutar com competência" do jogo com o Benfica, "uma equipa forte" e em que "o perigo vem de todo o lado", na 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de antevisão ao encontro de sábado, João Henriques falou de "um adversário poderoso", para o qual o Paços precisa de estar "muito atento em todos os momentos".

"O Benfica tem 20 e tal jogadores de muita qualidade e, do 'onze' que vão apresentar, todos são jogadores de altíssima qualidade que, em qualquer altura, podem resolver o jogo", começou por dizer o treinador dos pacenses.