Actualidade

O acordo para a construção do novo terminal da DHL no aeroporto de Lisboa deve ser fechado "nas próximas semanas", com as obras a iniciarem-se ainda no segundo trimestre, avançou à Lusa o presidente executivo da DHL Express Europa.

"Neste momento estamos numa fase final de negociações, de ultimação de detalhes técnicos e de licenças prévias com a Câmara Municipal de Lisboa, que um investimento desta natureza exige. Esperamos ter uma aprovação e o acordo nas próximas semanas e prevemos iniciar as obras no segundo trimestre de 2018 para que em 2020 este 'hub' esteja operacional", detalhou John Pearson à agência Lusa, num encontro com jornalistas em Bruxelas, na inauguração do novo 'hub' da empresa naquela cidade belga.

Para John Pearson, este investimento de 30 milhões de euros é estruturante para a DHL Express e para Portugal, dado que permitirá posicionar o país como um verdadeiro 'hub' de distribuição de carga para o Norte de África, Angola, Moçambique e Brasil, "mercados que representam um movimento de carga diário muito elevado, assim como grandes vantagens económicas para o país, para o aeroporto de Lisboa e para as empresas exportadoras portuguesas".