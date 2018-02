Actualidade

O Governo de Moçambique vai reunir-se com os credores da dívida e dos empréstimos contraídos por empresas públicas no dia 20 de março, precisou o Ministério das Finanças à agência de informação financeira Bloomberg.

Na quarta-feira, a Lusa noticiou que o Governo ia reunir-se em Londres com os credores da dívida, citando o ministro das Finanças, que tinha avançado que o encontro ia decorrer "na segunda metade de março".

Segundo o Governo, no encontro serão apresentado os mais recentes dados económicos sobre o país e os planos do Executivo para reestruturar a dívida pública e a das empresas públicas que contraíram dívida com garantia estatal, num total que ronda os 2 mil milhões de dólares.