Actualidade

O artista brasileiro Marcelo Cidade, autor da obra experimental "Expansão por Subtração", venceu o XI Prémio illy SustainARt na ARCOmadrid, "pela crítica reivindicativa à política destrutiva e ditatorial do lugar onde vive", anunciou hoje o júri do galardão.

Inspirado pelo desenho do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, símbolo do modernismo do Brasil, o jovem artista interpretou os sistemas de segurança precários e populares que se usam nos muros fronteiriços, com bocados de vidros partidos.

Marcelo Cidade define-se como um artista conceptual que se identifica com a experiência urbana, centrada no que é público e privado, coletivo e individual, e na transitoriedade destes dois universos.