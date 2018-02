Actualidade

Portugal foi o primeiro mercado em valor para os vinhos do Porto e Douro em 2017, com 170 milhões de euros, anunciou hoje o presidente da Associação de Empresas de Vinho do Porto (AEVP), facto que classificou de "histórico".

Dados divulgados hoje pela AEVP indicam que Portugal é o "primeiro mercado em valor para o vinho do Porto e vinho do Douro, representando 170 milhões de euros", dos quais 73,7 milhões de euros de vinho do Porto e 96,2 milhões de vinho do Douro.

António Saraiva considera "muito importante" o facto de Portugal ter sido o primeiro mercado em valor para os vinhos do Porto e do Douro.