Actualidade

Uma dupla explosão na capital da Somália, Mogadíscio, causou pelo menos 18 mortos, segundo o responsável pelo serviço de ambulâncias da cidade.

Abdirahman Abdulqadir, diretor do serviço Aamin Ambulance disse à agência noticiosa Associated Press (AP) que os seus funcionários recolheram 18 corpos e que pelo menos 20 pessoas também ficaram feridas no ataque.

A polícia informou que dois carros bomba explodiram na capital somali, uma explosão seguida de um tiroteio prolongado.