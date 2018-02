Actualidade

Espanha continua a ser o principal mercado emissor de turistas para o Centro de Portugal, mas os mercados norte-americano, brasileiro e asiático estão "em grande expansão", foi hoje divulgado.

O interesse dos turistas estrangeiros em visitar esta zona do país "disparou em todos os mercados durante o ano de 2017", refere, em comunicado enviado à agência Lusa, o Turismo Centro de Portugal, depois de analisar os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a proveniência dos visitantes no ano passado.

Segundo o Turismo Centro de Portugal, estes dados - que se reportam aos dez países de onde tradicionalmente chegam mais turistas - "dão conta de 1,40 milhões hóspedes estrangeiros na região, correspondentes a 2,76 milhões de dormidas", sublinha.