Actualidade

O Haitong Bank (ex-BES Investimento) informou hoje que concluiu o processo de venda das subsidiárias de Londres e Nova Iorque à Haitong Internacional por quase 24 milhões de euros.

"O Haitong Bank confirma a concretização, na presente data, da alienação da totalidade do capital social da Haitong Securities USA LLC, Haitong (UK) Limited e da Haitong Securities (UK) Limited à Haitong International (BVI) Limited", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A instituição financeira refere ainda que o valor da alienação da subsidiária de Nova Iorque foi de, aproximadamente, 13.642.140,04 euros, com uma mais-valia contabilística de 10.329.856,69 euros.