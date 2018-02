Actualidade

A Comissão de Proteção de Dados considera mais seguro ser a Autoridade Tributária a enviar aos contribuintes a informação sobre a limpeza de terrenos do que fornecer os emails a outras entidades, mas poderia ter invocado previamente a lei.

Questionada hoje pela agência Lusa sobre se era legal a Autoridade Tributária (AT) usar os emails dos contribuintes que tem na sua posse para enviar informação que não do foro fiscal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) respondeu que a legislação relativa ao Sistema Nacional de Proteção da Floresta contra Incêndios contempla a possibilidade de diversas entidades fiscalizadoras terem acesso a informação na posse da AT.

Contudo, recorda que "a situação de excecionalidade subjacente a esta norma poderia ter sido invocada previamente junto da CNPD para permitir o envio da mensagem através da AT - o que não sucedeu - a qual não tem atribuições legais nesta área".