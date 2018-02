Actualidade

A Câmara de Cascais apresentou um plano de requalificação urbana da costa da Guia, que incluirá um centro cultural judaico, projeto que merece o apoio da associação de moradores, mas que continua a suscitar dúvidas entre outros residentes.

O projeto do Plano de Requalificação Ambiental e Urbana da Costa da Guia foi apresentado no auditório da Casa das Histórias Paula Rego e prevê a construção do "Jewish Life and Learning Center" (Centro de vida e aprendizagem judaico).

Num terreno de 5.000 metros quadrados (m2), resultante de cedências de alvarás e destinado no Plano Diretor Municipal para equipamento, será construído o centro cultural judaico, com biblioteca, num edifício implantado em 1.000 m2.