Actualidade

A morte do presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, aos 60 anos, foi recebida com surpresa pela classe política algarvia, que se multiplicou ao longo do dia em notas de pesares pelo desaparecimento do autarca.

A Associação de Municípios do Algarve (AMAL), a Região de Turismo algarvia (RTA), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, partidos políticos e autarquias vieram a público expressar a sua dor e as condolências à família do autarca.

Depois de o PSD ter lamentado a morte do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, "vítima de um ataque fulminante" ao coração, na noite de quinta-feira, quando "ainda tinha tanto para dar à causa pública", Bloco de Esquerda e PS também emitiram comunicados de pesar pelo óbito de Carlos Silva e Sousa e juntaram-se às manifestações de condolências expressas também pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.