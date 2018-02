Actualidade

A condutora do veículo que hoje chocou com a barreira de segurança da Casa Branca, em Washington, foi detida, segundo os serviços secretos, responsáveis pela proteção do Presidente.

"Uma pessoa a conduzir um carro atingiu uma barreira de segurança", afirma o Serviço Secreto num comunicado, acrescentando que o a viatura não conseguiu ultrapassar a barreira.

A Casa Branca foi colocada sob perímetro de segurança e, noticia a agência AFP, os agentes de segurança armados desdobraram a sua atividade, sem que nenhum tiro tivesse sido disparado e nenhum membro das forças de segurança se feriu.