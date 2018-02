Actualidade

O Rio Ave e o Desportivo das Aves empataram hoje a zero, na abertura da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os vila-condenses a manterem a quinta posição.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros, o Rio Ave, que terminou o encontro reduzido a 10 unidades, por expulsão de Marcão, aos 83, mantém o quinto lugar, que pode dar acesso à Liga Europa, com 37 pontos, a 12 do Sporting de Braga e com mais quatro do que o Desportivo de Chaves.

O Desportivo das Aves garantiu a melhor série da temporada no campeonato, ao somar o quarto jogo consecutivo sem perder, seguindo no 13.º lugar, com 22 pontos, dois acima da zona de despromoção.