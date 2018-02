Actualidade

A Defensoria Pública do Estado brasileiro do Rio de Janeiro manifestou hoje a sua "veemente discordância" com as chamadas "ações ilegais de fichamento" levadas a cabo por militares das Forças Armadas em três comunidades.

Segundo relatos da imprensa do Rio, os soldados estão a registar com telemóveis "o documento de identidade e o rosto de todas as pessoas que passam" nas comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, todas na zona oeste do Rio.

Um porta-voz do exército já garantiu que o "fichamento" é um "procedimento feito regularmente, legal, cuja finalidade é agilizar a checagem de dados junto aos bancos de dados da Secretaria de Segurança", mas a medida está a ser fortemente contestada por líderes da comunidades e pela imprensa. A Defensoria, que funciona em moldes semelhantes ao Provedor da República em Portugal, juntou-se hoje aos que contestam a atuação do exérciro.