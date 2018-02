Actualidade

O Facebook retirou hoje uma carreira de tiro virtual instalada num evento dos conservadores americanos, reconhecendo que errou ao promover um jogo de vídeo violento poucos dias depois do tiroteio da Florida, em que morreram 17 pessoas.

"Removemos a demonstração de vídeo e estamos arrependidos de não ter feito isso desde o início", disse Hugo Barra, vice-presidente do Facebook, responsável pelas atividades de realidade virtual da empresa na Conferência de Acção Política Conservadora (CPAC), que está a decorrer desde quinta-feira, nos arredores de Washington.

Barra pediu desculpa pela "insensibilidade" às famílias das vítimas do tiroteio na escola secundária de Parkland, a 70 quilómetros de Miami, no estado norte-americano da Flórida, onde Nikolas Cruz, de 19 anos, matou 17 pessoas no passado dia 14 de fevereiro.