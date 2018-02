Actualidade

O investigador do Vaticano enviado ao Chile pelo papa Francisco para entrevistar vítimas de abusos sexuais teve hoje alta de um hospital de Santiago, onde foi operado de emergência, revelou um porta-voz.

O arcebispo Charles Scicluna "recuperou bem [de uma operação para retirar a vesícula biliar] e permanecerá no país para descansar", informou o porta-voz da Conferência Episcopal, Jaime Coiro, acrescentando que o enviado do papa deverá retomar em breve as audições.

Durante o tempo que permaneceu internado, o arcebispo foi substituído na condução das entrevistas pelo seu assistente, Jordi Bertomeu,